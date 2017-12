Suspeito de ter arrombado Setor de Cadastro em Brasiléia está sendo procurado pela fronteira

Alexandre Lima, com vídeo de Almir Andrade

As autoridades do município de Brasiléia ainda estão à procura de um suspeito que arrombou e invadiu o prédio onde está localizado o Setor de Cadastro. O crime deve ter acontecido durante a madrugada desta sexta-feira, dia 1º de dezembro.

O meliante arrombou a grade de segurança dos fundos, que dá acesso à cozinha. Todas as mesas foram reviradas e somente um celular foi dado falta. Foi observado que o suspeito usou de uma faca para revirar as mesas e ainda teve um tempo para fazer um lanche no prédio.

O sinistro foi descoberto pela manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar. Se surpreenderam com o montando de folhas jogadas pelo chão e viram a porta aberta com a grade forçada.

Foi quando chamaram às autoridades locais para que realizaram um registro pericial e em seguida, um boletim de ocorrência da delegacia da cidade. Um boné foi localizado, o que levou os investigadores ao suspeito que sendo procurado pela cidade.

Segundo Silvio Cardoso, gerente do Setor de Cadastro, comentou que irá apurar o caso e vai abrir um processo administrativo e judicial pra investigar se alguma documentação do município foi levada.



