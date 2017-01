Suspeito de ter assassinado homem a terçadada é preso e confessa crime

Uma equipe da Polícia Civil, com o apoio de policiais militares do município de Tarauacá, prendeu na manhã de quarta-feira (25) Luzivaldo Rodrigues Aguiar, 21 anos, principal suspeito de ter assassinado de forma brutal José Antônio Souza Afilhado, 37 anos, a golpe de terçado.

O crime ocorreu no último domingo (22), em uma comunidade chamada “Seringal Tamanda”, que fica localizada na zona rural daquele município. Para realizarem a prisão de Luzivaldo, os policiais viajaram aproximadamente 6 horas de barco, e ainda passaram a noite na mata.

No momento em que os policiais chegaram na casa do suspeito, ele teria efetuado um tiro de espingarda contra a guarnição. O homem ainda teria saído correndo e entrou em meio a vegetação na tentativa de escapar do cerco policial, mas pouco tempo depois ele acabou sendo preso e confessou a autoria do crime.

Segundo informações passadas pela polícia de Tarauacá, Luzivaldo teria relatado que o motivo que o levou à tirar a vida de José Antônio era uma rixa antiga que existia entre eles.

