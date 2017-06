SUSPEITO DETIDO: Empresário boliviano é morto a tiros na fronteira do Acre com a Bolívia

Alexandre Lima

Um empresário da cidade de Cobija, capital do estado de Pando/Bolívia, que faz divisa com o Acre, morreu próximo à ponte que liga os dois países, após atingido por vários tiros.

O crime aconteceu entre as 18 e 19 horas desta segunda-feira, dia 5,, horário local do Acre, quando um homem que teria nacionalidade peruana (nome não identificado), e que seria motorista de um caminhão, teria se aproximado do empresário Nelson Ramos Gutierrez e após sacar a arma, fez os disparos.

Nelson seria empresário no ramo de transportes e possivelmente teria discutido com o motorista. O crime ocorreu a pouco metros da Aduana Boliviana, na Avenida Internacional, ao lado de um caminhão e a vítima não teria resistido aos disparos, mesmo após ser regatado e levado ao hospital da cidade.

O crime ainda está envolto de muito mistério, mas, as autoridades daquela país esperam elucidar nas próximas horas. Inicialmente se cogitava um latrocínio (assalto seguido de morte), mas foi descartado após algumas informações passadas por testemunhas.

Algumas imagens foram feitas por celulares e disponibilizadas em redes sociais, onde mostram a vítima no chão com marcas dos disparos pelo corpo. Após ser levado ao hospital e constatado sua morte, o corpo foi transferido ao necrotério dos Hospital e para depois ser liberado aos familiares.

Mais informações a qualquer momento.

