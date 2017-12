Suspeitos de invadir maternidade e levar arma de vigilante são identificados pela polícia

Os criminosos chegaram em uma motocicleta furtada na Universidade Federal do Acre

A Polícia Civil, através da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decco), já identificou a dupla suspeita de invadir a Maternidade Bárbara Heliodora, na noite de terça-feira (12), e sair levando a arma de um dos vigilante daquele hospital.

Os homens foram gravados pelo circuito interno das câmeras de segurança e usavam uma motocicleta com restrição de furto, que deixaram no estacionamento. Eles fugiram e a polícia pede a ajuda da população para localizar os criminosos ligando 190 ou 181.

“A motocicleta usada pelos criminosos foi furtada na semana passada, na Universidade Federal do Acre. Nos já entramos em contato com a vítima para restituir essa motocicleta após ser devidamente períciada e iniciamos o processo de investigação para chegar até os suspeitos. Nos pedimos a população que nos ajude, caso tenha informações dos suspeitos, acionando a polícia através do 190 ou 181, número fornecido para denúncias anônimas”, disse o delegado Sérgio Lopes.

