Suspeitos e armas apreendidas: Ex-detento sofre tentativa de homicídio a tiros no interior do Acre

No final da manhã desta quinta-feira, 11, uma tentativa de assassinato foi registrada no Bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira. O ex-detento Soarinho Souza Vasconcelos, 26 anos de idade, foi abordado por dois infratores e por pouco não perdeu a vida. Contra ele foram efetuados vários tiros de revólver, mas somente um o atingiu na região do ombro.

Ao tomar conhecimento dos disparos, policiais militares se deslocaram até lá e iniciaram as buscas na tentativa de localizar os criminosos. Em uma rápida ação a PM conseguiu prender os dois acusados. Trata-se de Sandro Félix de Lima, 23 anos, residente no Bairro Vila Militar e Antônio Carlos Araújo Ferreira, 24 anos, morador no bairro Cafezal.