Tarauacá registra duas tentativas de homicídio em menos de 12 horas

Do ac24horas.com

Duas tentativas de homicídio foram registradas em Tarauacá, no interior do Acre, em menos de 12 horas. Reflexo da violência que está a cada dia se espalhando mais pelas cidades acreanas. Na cidade, as tentativas de assassinato foram registradas nas zonas urbana e rural.

O primeiro caso ocorreu envolvendo o menor P.S.P.S, de 16 anos, que invadiu uma casa e deu um tiro de escopeta no dona da residência. O homem ficou ferido no ombro e precisou ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A polícia, já sabendo a identidade do criminoso, faz buscas por ele.

A segunda tentativa ocorrei no Ramal do Cachoeira, BR-364, sentido Feijó: os irmãos Alisson Freire Silva, de 20 anos, e Antônio José Freire da Silva, de 22 anos, estavam numa bebedeira e se desentenderam. Antonio José tentou matar o irmão lhe dando facadas. O rapaz foi socorrido e levado ao hospital. As informações são do Portal Tarauacá.