Taxista é executado com mais de dez tiros em Cruzeiro do Sul

O taxista Edson Rodrigues da Silva, conhecido como Urso, de 35 anos, foi executado com mais de dez tiros em Cruzeiro do Sul. O crime ocorreu na Rua do Madeira, no bairro Cohab, na noite desta sexta-feira (29).

“O corpo foi encontrado com as pernas para fora do carro e a cabeça virada para o banco do passageiro. Estive no local e as pessoas se mostraram muito resguardadas. Dizem não ter visto nada, que escutaram os tiros e pensaram que fossem fogos devido às festas de final de ano”, disse o delegado Luiz Tonini.