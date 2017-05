TCE ministra palestra para municípios do Alto Acre sobre aplicação dos recursos públicos

Rutemberg Crispim, com vídeo de Alexandre Lima

“O TCE é um parceiro dos gestores para a boa aplicação dos recursos públicos”, afirma Valmir Ribeiro

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), conselheiro Valmir Ribeiro, reafirmou nesta segunda-feira, 15, durante Encontro Tecnico com gestores de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, a intenção do órgão, de ser parceiro das Prefeituras e Câmaras de Vereadores, na busca pela boa utilização dos recursos públicos, visando melhorias para a população.

“O TCE é, antes de tudo, um parceiro dos gestores. Não queremos ser um órgão que pune, mas sim caminhar junto com aqueles que desejam fazer uma boa gestão, aplicando os recursos públicos de acordo com a legislação e trabalhando pela melhoria de vida da nossa população”, afirmou.

Conselheiros e técnicos do TCE-AC, estão em Brasiléia, onde realizam mais uma etapa dos Encontros Técnicos, orientando, capacitando e tirando dúvidas de prefeitos, secretários, vereadores e outros gestores, sobre temas relacionados à prestação de contas e da gestão pública em geral.

“Essa é a segunda vez, neste primeiro semestre, que estamos nos reunindo com os gestores. Sabemos que a realidade de muitos municípios não permite que eles nos procurem na Capital, por isso, estamos indo aos municípios para orientar e esclarece dúvidas. Queremos que nossos gestores possam acertar em suas administrações, para que projetos importantes sejam executados em prol do nosso povo. Estamos fazendo uma trabalho pedagógico”, explicou Valmir Ribeiro.

O vice-prefeito de Brasiléia, Carlos Armando, destacou o empenho do TCE em deixar sua sede para visitar os municípios, lembrando que essas ações provam o interesse da Corte de Contas em caminhar ao lado das Prefeituras e das Câmaras Municipais.

O promotor de Justiça, Ildon Maximiano, ressaltou a importância do Encontro, afirmando que a união das instituições é fundamental para o combate à corrupção.

“O TCE está de parabéns por essa iniciativa. Os políticos, gestores e empresários corruptos se unem para de todas as formas praticarem atos ilegais. Nós, que representamos as instituições que defendem os interesses da população, precisamos nos unir para combater a corrupção. Só assim, teremos uma sociedade mais justa”, afirmou.

Os conselheiros Antônio Malheiro, Dulcinéa Benicio, Ronald Polanco e Antônio Cristóvão, também participam do Encontro Técnico, que encerra nesta terça-feira, 16.

Os Encontros Técnicos, que são organizados pela Escola de Contas do TCE-AC, contam com a parceria do Ministério Público Estadual (MPE), Sebrae e Conselho Regional de Administração.

Comentários