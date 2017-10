TCE realiza seminário para orientar gestores do Alto Acre

“A missão do TCE é orientar os gestores, sendo um parceiro nas ações dos municípios, colaborando para o desenvolvimento do Estado”. Com essa afirmação, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Valmir Ribeiro, iniciou mais uma etapa do Seminário: “TCE e os municípios”, em Epitaciolândia.

Essa é a terceira vez, em 2017, que o TCE vai até os municípios, com um trabalho pedagógico, que visa a capacitação e formação de gestores, vereadores, secretários e agentes públicos.

Durante o Seminário, com representantes dos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil, que encerra nesta quarta-feira, 10, serão discutidos temas importantes como Improbidade Administrativa, Transparência, Recursos Administrativos junto ao TCE, Nepotismo e Impedimentos nas Nomeações, Prestação de Contas, entre outros.

“O TCE tem a missão de fiscalizar, mas antes de tudo, precisamos orientar nossos gestores, oferecendo oportunidade para que possam ter o conhecimento necessário daquilo que é exigido pela legislação. Por isso, esse encontro tem um significado especial para o TCE e para os gestores”, afirmou Valmir Ribeiro.

Durante a abertura do Seminário, os prefeitos Fernanda Hassem, de Brasileia, Tião Flores, de Epitaciolândia, Bira Vasconcelos, de Xapuri e Antônio Barbosa, o Zum, de Assis Brasil, elogiaram a iniciativa do TCE, destacando a disponibilidade de conselheiros e técnicos de esclarecer dúvidas e oferecer capacitação.

Além dos prefeitos, vereadores, secretários e técnicos dos municípios, participaram ainda do Encontro, os conselheiros Ronald Polanco, Antônio Cristóvão, Naluh Gouveia e Dulcinea Benicio, os procuradores João Izidro e Sérgio Cunha, além de representantes do Ministério Público Estadual, Sebrae, Conselho Regional de Administração e Governo do Estado.

