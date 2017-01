TCE realiza Seminário para orientar gestores municipais do Acre

No dia 24, próxima terça-feira, o TCE se reúne com gestores dos municípios do Alto Acre, no Seminário que será realizado em Brasiléia. No dia 27, será a vez dos representantes do Baixo Acre, em Rio Branco.

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) realizou nesta quinta-feira, 19, em Cruzeiro do Sul, o Seminário “Gestão Pública Municipal”, com o objetivo de orientar os gestores sobre as primeiras medidas que devem ser tomadas na gestão das Prefeituras e Câmaras Municipais.

Participaram do Seminário prefeitos, vereadores, secretários municipais de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.

Durante o encontro, o presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro, ressaltou que a intenção é criar uma maior proximidade com os gestores, oferecendo oportunidade para que as dúvidas sejam esclarecidas, com orientações sobre as primeiras medidas que devem ser tomadas em relação a prestação de contas, de folha de pagamento, de planejamento governamental e o nosso sistema de licitações e contratos, além de outras informações.

“Entendemos que a principal função do Tribunal de Contas é orientar os gestores, através de uma ação pedagógica e preventiva, oferecendo capacitação aos prefeitos, vereadores, secretários e outros gestores, para que possamos fazer uma boa gestão dos recursos públicos. Esse será o primeiro contato, mas estaremos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas e prestar as devidas orientações”, afirmou.

O presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro, fez questão de destacar a importância do Seminário, afirmando ser uma oportunidade para que os novos gestores esclareçam suas dúvidas e trabalhem com mais tranquilidade na gestão dos recursos públicos.

Parabenizando a inciativa do TCE, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, convocou os prefeitos para que possam trabalhar em união com o Tribunal de Contas, buscando sempre as alternativas legais e corretas na aplicação dos recursos públicos.

“Quero parabenizar o presidente do TCE, Valmir Ribeiro e todos os conselheiros por essa inciativa. Nosso desafio como gestores é zelar pelos recursos públicos e trabalhar pelo bem do nosso povo. Iniciar nossa gestão com o apoio do é um passo importante para o sucesso de nossas administrações”, destacou.

Também participaram do encontro os conselheiros Cristóvão Messias e Naluh Gouveia, o senador Gladson Cameli e o deputado federal Wherles Rocha.

Técnicos do TCE apresentaram, para os gestores, durante o encontro, na prática, como podem utilizar os sistemas de prestação de contas, de folha de pagamento, de planejamento governamental, de licitações e contratos.

Gestores que cumprirem legislação serão premiado pelo TCE

O presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro, anunciou durante o Seminário em Cruzeiro do Sul, que os gestores que tiverem suas prestações de contas aprovadas e cumprirem a legislação, serão agraciados com uma honraria pelo Tribunal de Contas.

A notícia animou os prefeitos que ficam empolgados com a possibilidade de receber do TCE um reconhecimento de uma gestão comprometida com a transparência e com a legalidade na aplicação dos recursos públicos.

“Será uma forma de incentivar e reconhecer aquela gestores que se empenharem para que os recursos públicos sejam aplicados dentro da legalidade. O TCE será sempre um parceiro da nossa sociedade e dos gestores”, disse.

