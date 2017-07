Tem início as rodadas finais do Tornei de Futsal de Brasiléia

Após 70 dias de competições, mais de 50 equipes inscritas divididas em 7 categorias, tem início nesta quinta-feira, 20 de julho, as rodadas finais do Torneio de Futsal de Brasiléia.

O campeonato realizado pela prefeitura de Brasiléia, através da gerencia de esportes do município, tem levados centenas de pessoas a lotarem as arquibancadas do ginásio poliesportivo, Eduardo Pessoa. O já tradicional campeonato de futsal, reúne equipes de Brasiléia e Epitaciolândia divididas em 1ª e 2ª divisão, categoria Master, feminino, sub 17, sub 14 e sub 11, levando atletas de todas as idades a pratica do futsal.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, o gerente de esportes, Clebson Venâncio, e toda a sua equipe, vem dando todo o apoio e incentivo para a realização deste campeonato, um exemplo é a reforma da praça do ginásio, que recebeu nova pintura, iluminação, bancos e está de cara nova, e o próprio ginásio, que assim como a praça, teve melhorias realizadas por parte da prefeitura.

O Gerente de esportes, Clebson Venancio, vê como saldo positivo para a população o campeonato.

“Estamos chegando a fase final do nosso campeonato de futsal, e temos aí um saldo positivo no que tange ao comparecimento da população, o comprometimento das esquipes, e o apoio da gestão. A prefeita Fernanda Hassem, não mediu esforços para realização deste campeonato e já estamos dialogando sobre os próximos, envolvendo outras modalidades. Quero parabenizar toda a equipe da gerencia de esportes, que deram conta do recado e juntos estamos concluindo este campeonato tão importante para o município”, declarou Clebson.

Comentários