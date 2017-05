Temendo suspensão de certame, governo do Acre decide desclassificar candidatos no concurso da Policia Civil

A equipe que coordena o concurso da Polícia Civil corre desde a segunda-feira, dia 15, para evitar suspensão no certame público. Se antes os candidatos supostamente beneficiados com a mudança no local de prova teriam o direito de mudar o local de prova, agora, eles os rumos da história mudaram e os três envolvidos na polêmica foram eliminados da seleção.

A denúncia foi feita pelo ac24horas, na semana passada, horas após a realização das provas objetiva e discursiva. Um dos candidatos eliminados, João Marcos Falção, teria anunciado a conquista de 70 pontos na prova para o cargo de delegado. Além dele, João Júnior e Ivan Marques, fariam a prova em Cruzeiro do Sul, mas ficaram em Rio Branco por conta de problemas no voo.

As suspeitas de fraude no concurso correm mais rápido que o esperado. Além de uma investigação já iniciada na polícia, o caso foi levado ao Ministério Público Estadual (MPE), que já anunciou a abertura de procedimento investigativo para apura ilegalidades que estariam ocorrendo no certame. Em último caso, o concurso pode até ser cancelado.

Segundo a Secretaria da Gestão Administrativa (SGA), a decisão foi tomada considerando a inclusão, de forma condicional, para a realização das provas objetiva e discursiva e, ainda, em observância ao disposto no subitem 9.11 do Edital de abertura do concurso que deixa claro que as fases do concurso serão realizadas em dia, horário e locais indicados nas publicações oficiais e no Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP).

