“Temos um governador que administra fuxicos, mas não resolve a questão da saúde”, diz deputado

O deputado estadual Nelson Sales (PP) afirmou durante a sessão desta quarta-feira (8) que o governador do Acre, Tião Viana (PT), não tem competência para gerir o governo do Estado, especificamente as questões de saúde, e frisou que o gestor se preocupa apenas em administrar fuxicos.

Nelson Sales denunciou que o Hospital Geral das Clínicas está desabastecido de medicação e até de materiais essenciais de limpeza. O parlamentar afirmou, também, que alguns municípios não dispõem de ambulâncias para transporte de pacientes, como é o caso de Sena Madureira.

“O governador tem mostrado que é incompetente para administrar a saúde pública do Estado, deve ser por isso que querem terceirizar a administração dos hospitais. Temos um governador que administra fuxicos, que não não aprova nada que a oposição apresenta, mas tudo bem já que ele não recebe nem os deputados da base e deixa que seus secretários não façam gestão e, sim, campanha eleitoral”, diz.

O parlamentar afirmou que familiares de pacientes estão denunciando a falta de remédios essenciais para tratamentos.

“Tenho aqui mensagens de familiares de pacientes denunciando que falta medicamentos essenciais para pacientes que estão no Hospital das Clínicas”, diz.

Gina Menezes

