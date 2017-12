Tempo quente com muitas nuvens é a previsão para este sábado no estado do Acre

Apesar do intenso calor, ainda existe possibilidade de chuvas a qualquer momento no estado, na regional do alto acre terá mínima entre 20 e 22ºC. Máxima entre 28 e 30ºC

Se nos últimos dois dias foram de chuva, neste sábado (30) a previsão é de muito calor para o estado do Acre. De acordo com a postagem do site “O Tempo Aqui”, atualizado pelo pesquisador meteorológico Davi Friale, o dia será de sol, com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, principalmente a partir da tarde.

Em algumas áreas, ocorrem chuvas fortes e volumosas, com trovoadas.

Confira as temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínima entre 21 e 23ºC. Máxima entre 29 e 31ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano: mínima entre 21 e 23ºC. Máxima entre 29 e 31ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba: mínima entre 20 e 22ºC. Máxima entre 28 e 30ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter: mínima entre 22 e 24ºC. Máxima entre 31 e 33ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão: mínima entre 22 e 24ºC. Máxima entre 30 e 32ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus: mínima entre 21 e 23ºC. Máxima entre 31 e 33ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro: mínima entre 21 e 23ºC. Máxima entre 29 e 31ºC.

Os Afluente do rio Abunã que transbordaram em Plácido de Castro fizeram às primeiras vítimas, o igarapé Rapirã se elevou e fez a Vila de Montevidéu na Bolívia, atual (Vila Evo Morales) ficar isolada.

As chuvas intensas na região do rio Abunã, na fronteira entre os municípios de Plácido de Castro, no Brasil e a Vila Evo Morales, antiga Montevidéu, na Bolívia, tem preocupado as autoridades em virtude do igarapé Rapirã ter transbordado e atingido mais de 20 famílias do lado acreano. Até um trecho da estrada AC-475 que liga Plácido de Castro ao município de Acrelândia foi invadido pelas águas.

O igarapé Rapirã, que é um afluente , transbordou com a elevação do rio Abunã, e por passar próximo de residências rurais e áreas urbanas do município, acaba atingindo dezenas de famílias na região. Com essa cheia , até mesmo a estrada que liga os municípios acreanos vizinhos foi atingida, causando preocupação às autoridades.

O agricultor Francisco Reis Silva disse que todos os anos o igarapé apresenta uma elevação de seu nível, mas este ano pegou a todos de surpresa invadindo até a estrada. “Quando o Rapirã sobe já temos que ficar atentos, muitos moradores que fazem suas casas próximas acabam sendo atingidos pelas águas. Este ano foi muito rápido, quando acordamos as águas já estavam perto de nossas casas”, relatou.

Uma equipe da prefeitura de Plácido de Castro visita às famílias e áreas atingidas. O prefeito Gedeon Barros (PSDB) também esteve presente na identificação das regiões tomada pelas águas do Rapirã.

A equipe do Exército Brasileiro se fez presente no apoio às famílias atingidas pelas águas da cheia. Barcos e equipamentos estiveram no auxílio das ações efetivas das autoridades locais.

Na região da Bolívia onde nasce e se concentra a grande extensão do rio Abunã as chuvas continuam sendo acima da média, o que deixa os moradores do município de Plácido de Castro apreensivos em ter que vivenciar uma possível enchente.

