Tempo seco deve predominar até metade de julho; nova frente fria deve chegar dia 20, diz Friale

Para quem esperava por uma nova frente fria, a notícia repassada pelo pesquisador em meteorologia Davi Friale não agrada. Em seu site ‘O tempo aqui’, ele afirmou que a previsão é de tempo seco até, pelo menos, o dia 15 deste mês.

“A baixa umidade do ar vai continuar a predominar, deixando o tempo firme, com muito sol e alta radiação ultravioleta, sem chuvas, em Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso. As mesmas condições meteorológicas devem ocorrer no Acre, em Rondônia e no sudeste, sul e sudoeste do Amazonas, mas, em alguns pontos isolados, poderão ocorrer chuvas rápidas, principalmente nas regiões de Porto Velho e de Cruzeiro do Sul”, escreveu o pesquisador.

Mas para não deixar a população acreana sem esperança, Friale afirmou que a próxima frente fria deve ocorrer até o dia 20: “Ainda não está confirmada, mas é bastante provável que a temperatura caia acentuadamente no Acre e proximidades, antes do próximo dia 20 de julho, tendo em vista a tendência de formação de uma nova onda de frio polar”.

Com ContilNet

