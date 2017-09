Teto de enfermaria do Hospital das Clínicas desaba com pacientes idosos no local

Um incidente por pouco não termina com uma situação mais grave. Parte do teto de uma das salas de enfermaria do Hospital das Clínicas (HC), em Rio Branco, desabou na manhã deste domingo (17) e por pouco não atingiu pacientes idosos que faziam tratamento no local.

De acordo com informações de familiares de pacientes, uma mulher que fazia tratamento na sala teve de se arrastar o mais rápido possível para não ser atingida pelo forro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Logo após o incidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e interditou toda as instalações da enfermaria A.

Segundo servidores que não quiseram se identificar, faz muito tempo que as salas de enfermaria do HC não passam por reforma.

A superintendente do HC, Juliana Quinteiro, afirmou à reportagem da Folha do Acre que o incidente foi um fato isolado e que na segunda-feira (18) o Corpo de Bombeiros fará o laudo para averiguar as causas do desabamento do teto. Juliana afirmou, ainda, que tudo está sob controle, que nenhum paciente se machucou e que foram removidos da enfermaria.

“Não sabemos a causa do incidente porque nem choveu. Os bombeiros já interditaram e amanhã irão fazer a avaliação e comumente o laudo fica pronto em 24 horas. O mais importante agora é que ninguém se machucou”, diz.

Da Folha do Acre

