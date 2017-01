Thay Tavares – coluna Social

Bem vindo 2017

Para receber 2017, a virada de ano, em diversos lugares do alto Acre, foi marcada por comemorações, belas pessoas e muita alegria. O supremo contou com a presença de muitos participantes para despedirem-se do ano de 2016. O Q.G.I.V e o Palhoça, também repletos de gente bonita e feliz, acrescentaram muita alegria e beleza ao adeus a 2016 na região do Alto Acre.

Supremo confira as fotos de Wesley Cardoso:

REVELLION Q.G.I.V

Colírio da Semana

E para começar o ano, nessa semana, nosso jornal convidou Jessica Rocha para levar mais brilho a seus olhos. Jessica tem 23 anos e é natural de Boca do Acre, mas atualmente reside em Brasiléia. Jessica não quis destacar como mais um sonho dos diversos que possui, pois, em sua opinião, todas suas aspirações estão em mesmo grau de importância.

A frase de efeito do nosso colírio é: “há três coisas na vida que nunca voltam atrás, a fecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida”.

BELEZA EXPRESS

Inaugurado recentemente na região do Alto Acre, Beleza Express é uma nova opção para cuidar das madeixas femininas que promete revitalizar, com todo carinho, seu visual.

Você que gosta de estar sempre magnífica no dia a dia tem que fazer uma visita para conhecer. Com certeza, já vai deixar seu horário marcado!

Beleza Express funciona de segunda a sábado das 12hs às 20hs e está localizado no posto Bex, em Epitacilândia.

Vale a pena conferir!

PORTAL

A loja PORTAL trabalha com as melhores grifes de roupas e sandálias. Lá você encontra MELISSA, DUDALINA, CAVALERA e muito mais. Todos os produtos exclusivos e com a qualidade e confiabilidade de seus fabricantes.

A loja PORTAL é ligada nas tendências de alta moda. Vá e se apaixone!!!

Loja Portal está Localizada em Epitaciolândia em frente a Churrascaria do Armado!

CONFIRA AS CLIENTES LINDAS E MODERNA DA PORTAL

A loja BELLAMIX- Acessório de luxo traz para vocês o que tem de melhor em sofisticação e luxo. Para você, mulher que adora estar sempre bela e elegante no dia-a-dia, BellaMix é a loja ideal! Aqui você encontra de tudo: Anéis, Brincos, Pulseiras, entre outros acessórios.

Confira já, você vai amar!!!

Entre em contato pelo whatsapp: (68) 999094326

Confira aqui:

https://www.facebook.com/Thay-Tavares-Coluna-Social-BellaMix-Acess%C3%B3rios-de-Luxo-350367961711806/

Instagram: @bellamixlojavirtual

