Thay Tavares – Coluna Social

Baby chá da Aryanne

A cegonha está a caminho, o mundo cor de rosa veio para mudar a vida da mamãe Aryanne, que realizou seu baby chá no Art eventos, uma noite inesquecível para os papais que esperam ansiosos pela princesa Aryadne.

Fotos Wesley Cardoso:

Circo do Arthur

O príncipe Arthur comemorou, seu 3 aninho, com seu amiguinhos e parentes. Uma noite mágica que ele amou.

HOUSER BURGER DELIVERY

Estará atendendo a partir das 19:00. Lembramos que, os hambúrgueres de R$ 12 e 16 reais serão acompanhados de uma porção de batata frita e o de R$ 9,00 a batata será vendida separadamente. Liguem ou peçam pelo Whats pelo número 📲 9 9988-7219 (LETÍCIA). Lembrando também, que trabalhamos apenas com DISK ENTREGAS. Não percam! Está será sua nova opção gastronômica.

Foto real da degustação.

BELEZA EXPRESS

Inaugurado recentemente na região do Alto Acre, Beleza Express é uma nova opção para cuidar das madeixas femininas que promete revitalizar, com todo carinho, seu visual.

Você que gosta de estar sempre magnífica no dia a dia tem que fazer uma visita para conhecer. Com certeza, já vai deixar seu horário marcado!

Beleza Express funciona de segunda a sábado das 12hs às 20hs e está localizado no posto Bex, em Epitacilândia.

Vale a pena conferir!

PORTAL

A loja PORTAL trabalha com as melhores grifes de roupas e sandálias. Lá você encontra MELISSA, DUDALINA, CAVALERA e muito mais. Todos os produtos exclusivos e com a qualidade e confiabilidade de seus fabricantes.

A loja PORTAL é ligada nas tendências de alta moda. Vá e se apaixone!!!

Loja Portal está Localizada em Epitaciolândia em frente a Churrascaria do Armado!

CONFIRA AS CLIENTES LINDAS E MODERNA DA PORTAL

A nova Portal Melissa em Brasileia

Ambiente moderno e descolado pensando em vocês clientes de tantos anos. Venha conferir esse novo espaço que agora está mais perto de vocês!

Estamos localizados em frente ao Banco do Brasil em Brasiléia.

Confira as fotos da nossa Inauguração que contou com a presença de muitas clientes e amigas.

BELLAMIX

A loja BELLAMIX- Acessório de luxo traz para vocês o que tem de melhor em sofisticação e luxo. Para você, mulher que adora estar sempre bela e elegante no dia-a-dia, BellaMix é a loja ideal! Aqui você encontra de tudo: Anéis, Brincos, Pulseiras, entre outros acessórios.

Confira já, você vai amar!!!

Entre em contato pelo whatsapp: (68) 999094326

Confira aqui:

https://www.facebook.com/Thay-Tavares-Coluna-Social-BellaMix-Acess%C3%B3rios-de-Luxo-350367961711806/

Instagra: @bellamixlojavirtual

Pele natural e lábios marcados dão mais vida ao rosto na make

Na temporada mais quente do ano, a maquiagem leve é a melhor opção. Se a base não é carregada, que tal focar os olhares nos lábios e na sobrancelha? Na boca, os tons vermelhos, metalizados e nude são as apostas das marcas para o verão. Já os pelos da sobrancelha ganham destaque na temporada: bem-feitas e marcadas, como Cara Delevingne, podem ser feitas com a ajuda da maquiagem.

‘Feliz e confiante’, Raissa Santana vai às Filipinas disputar o Miss Universo

Miss Brasil 2016 embarcou no sábado (7) onde participará do concurso.

Competição será no fim de janeiro e confinamento começa na quinta (12).

A Miss Brasil2016, Raissa Santana, de Umuarama, no noroeste do Paraná, viajou sábado (7) para as Filipinas onde vai disputar o concurso Miss Universo, no fim de janeiro. “Estou feliz e confiante, vou chegar lá e dar o meu melhor e a consequência virá, com fé em Deus”, declarou ao G1.

Raissa contou que se preparou muito bem para participar do concurso e pediu para que os fãs continuem na torcida, enviando as melhores energias.

