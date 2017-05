Casamento Samara e Francimar

No dia 27/05/2017 foi o grande dia do SIM para o casal Samara e Francimar, por um ano a noiva Samara se preparou para esse grande evento em que organizou com muito amor para seus amigos e familiares que de tão longe vinheram, noite essa que foi perfeita e pra sempre ficará na memória de todos que estavam presentes. Felicidades aos recém casados.

· Fotos: Josimar Gomes

· Filmagem: STUDIO EA

· Produção da noiva Cabelo e maquiagem: Thay Tavares

DECORAÇÃO | GILMA LUCENA

BOLO E DOCES | ATELIÊ DO DOCE EL SHADAY

SURPRESA REGINA

A equipe do jornal O Alto Acre parabeniza nossa leitora Regina.

BOTECO DA ADRIANA ALMEIDA

MISS PANDO 2017

No dia 26 foi apresentado a sociedade Pandina a Miss Pando que representará no Miss Bolivia Universo 2017, Gleisy Vera é uma das favoristas para a grande final.

Estamos na torcida

ANIVERSÁRIO MARIA ANA

Parabenizamos essa mulher guerreira por mais um ano de vida, felicidades Ana.

O grande dia está chegando, o dia do nosso Arraial, todos estão convidados a nos visitar e também se deliciar com comidas típicas, o tradicional bolo da Tia Lindalva, panquecas, charutos churrasco e muito mais então venha todos ficaremos muito feliz por sua visita em participar do nosso bingo.

FAÇA JÁ SEU PEDIDO

FAÇA JÁ SEU PEDIDO

BELLAMIX

A loja BELLAMIX- Acessório de luxo traz para vocês o que tem de melhor em sofisticação e luxo. Para você, mulher que adora estar sempre bela e elegante no dia-a-dia, BellaMix é a loja ideal! Aqui você encontra de tudo: Anéis, Brincos, Pulseiras, entre outros acessórios.

Confira já, você vai amar!

Entre em contato pelo whatsapp: (68) 999094326

Confira aqui:

https://www.facebook.com/Thay-Tavares-Coluna-Social-BellaMix-Acess%C3%B3rios-de-Luxo-350367961711806/

Instagram: @bellamixlojavirtual

Nada melhor do que começar o ano congelando as gordurinhas

Precisando de exames: Sangue, consultas médicas, nutricionista e procedimentos odontologico. A clínica Odontobio é o seu lugar venha-nos fazer uma visita.

Estamos localizado no centro de Epitaciolândia ao lado da Igreja Católica.

Sua saúde em primeiro lugar!

Comentários