Sebastião Viana aparece como pior governador; PT está descolando Marcus Alexandre dele

O governador do Acre, Sebastião Viana, do PT, aparece como um dos piores governadores do Brasil, segundo o site de notícias G1, da Globo, que divulgou uma lista com os melhores e piores. O critério utilizado, segundo o jornal, foi baseada no desempenho deles entre 2015 e 2016.

Tião, segundo o G1, cumpriu apenas 16% das promessas de campanha. Foram 25 compromissos assumidos em campanha, dos quais cumpriu apenas dois e outros dois foram parcialmente cumpridos.

Entre os melhores aparece o governador de Rondônia, Confúcio Moura, do PMDB, que empata tecnicamente com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Marconi Perillo (PSDB), de Goiás, ficou em terceiro, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), em quarto.

Por essa razão é que membros da oposição andam com uma pesquisa na mão diante da qual Tião Viana figura com uma rejeição escandalosa. E corre nos bastidores a notícia segundo a qual o prefeito Marcus Alexandre, que disputará o governo pelo PT, vai se manter distante de Viana. Nesse final de ano os dois não apareceram juntos em nenhum evento. Veja a lista do G1:

Os dez melhores

1° Confúcio Moura – RO –78,78%

2° Flávio Dino – MA – 78,37%

3° Marconi Perillo – GO – 75%

4° Geraldo Alckmin – SP – 70,58%

5° Raimundo Colombo – SC – 69%

6° Camilo Santana – CE –65%

7° Simão Jatene – PA – 63%

8° Marcelo Miranda – TO – 53%

9° Wellington Dias – PI – 52%

10° Paulo Câmara – PE – 51%

Os dez piores

1° Tião Viana – AC – 16%.

2° Fernando Pimentel – MG – 26%.

3° Rodrigo Rollemberg – DF 27% .

4° José Melo – AM –28% .

5° Suely Campos – RR- 34% .

6° Reinaldo Azambuja – MS – 34,78% .

7° Pedro Taques – MT – 34,78%.

8° Paulo Hartung – SC – 38%01.

9° Luís Fernando Pezão – RJ – 41,6%.

10° Waldez Góes – AP – 44,11%.

Fonte: Blog do Evandro Cordeiro