Tião Flores consegue empenho de quase R$ 2 mi para a saúde de Epitaciolândia

Da Assessoria

O prefeito Tião Flores está em Brasília em busca de liberação de recursos para o município e as notícias são as mais positivas possíveis. Somente hoje dia 11 de julho, o prefeito conseguiu o empenho no valor de R$ 1.950,000,00 (um milhão novecentos e cinquenta mil reais).

Fruto de emendas parlamentares dos deputados federais do Acre; Angelim (R$ 200 mil), Alan Rick (R$ 200 mil), Flaviano Melo (R$ 300 mil), Rocha (R$ 200 mil) e a maior do Deputado do seu partido PSB, César Messias, no valor de R$ 500 mil reais. Além das emendas dos senadores Jorge Viana (R$ 250 mil) e Petecão (R$ 300 mil).

Para o prefeito Tião Flores, “esses recursos vem em boa hora para fortalecer a saúde municipal, queremos aqui agradecer em nome do povo epitaciolandense a todos os políticos da bancada acreana, por alocar essas emendas de extrema importância, já investimos muito nesse setor, com reformas das unidades de saúde, aquisição de material, implantação da farmácia básica, aquisição de remédios e reativação dos serviços de médicos e dentistas, com esses recursos vamos potencializar ainda mais a saúde do município”, destacou o gestor.

A expectativa é que de hoje a sexta feira teremos mais recursos sendo empenhados.

