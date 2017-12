Tião Flores e Raimundão realizam Natal Criança Feliz em Epitaciolândia

O Prefeito Tião Flores e seu vice Raimundão juntamente com seu secretariado realizaram neste sábado dia 23 a 1º edição do “Natal Criança Feliz”. O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro.

Cerca de 1.300 crianças de zero a 10 anos receberam uma pulseirinha de identificação organizada pela Secretaria de Assistência Social para que todas as crianças que fazem parte do programa Bolsa Família recebessem seus presentes natalinos.

O ponto alto da festa foi com a Chegada do Prefeito Tião Flores e o vice Raimundão acompanhados do Papai Noel distribuindo balas e pirulitos.

Ao fazer uso da palavra o vice prefeito Raimundão destacou a importância de um ato simples porem de grande valia para as crianças, “É muito bom ver a alegria estampada no rosto de cada menino e de cada menina, pois essas crianças representam o futuro do amanhã”.

O Prefeito Tião Flores agradeceu a todos por participar dessa festa tão linda. “Estamos muito felizes em poder proporcionar momentos de alegria para nossas crianças, pois elas representam o nosso futuro.” Tião Flores aproveitou ainda pra desejar um feliz natal e um ano de 2018 cheio de realizações para toda a população epitaciolandense.

A aluna da escola estadual Brasil Bolívia Bruna Luana de 12 anos deu um depoimento bastante emocionado, parabenizando o prefeito Tião Flores, “Quero agradecer ao prefeito Tião Flores e o vice Raimundão em nome de todas as crianças por nos proporcionar momentos de felicidade e muita alegra”. Destacou Bruna.

Para realizar o Natal Criança Feliz 2017 a prefeitura contou com apoio de parceiros como a Loja Maçônica Tereza Cristina, alem dos esforços de toda a equipe para fazer o melhor para nossas crianças.

