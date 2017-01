Tião Flores e Raimundão são empossados em Epitaciolândia e apresenta secretários

Alexandre Lima e Marcus José

A tão esperada posse do novo prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores e seu vice, Raimundão, aconteceu na noite deste domingo, dia 01. O evento aconteceu no ginásio de esportes Wilson Pinheiro, onde contou com a presença de autoridades locais, vereadores que foram empossados durante a manhã, do deputado federal César Messias, convidados e simpatizantes.

A solenidade que teve o tempo de duas horas, teve tempo para que o agora ex-prefeito André Hassem, falasse um pouco do legado deixado, como várias obras e quase R$ 9 milhões investidos no Município em quatro anos de mandato, até passar a faixa para o filho de seu sucessor Tião Flores.

O deputado federal César Messias, comentou que o seu partido, o PSB, já administrou Epitaciolândia com Tião 12 anos atrás e que retorna e José Ronaldo. Espera poder ajudar com seu mandato no desenvolvimento e apoia o novo gestor que tem experiência na gestão pública.

Raimundo promete trabalhar zelando pelo patrimônio público, atender as demandas da sociedade e do equilíbrio, além de otimizar as forças e recursos para que possam ter uma gestão prospera e equilibrada.

Para Tião Flores, “queremos ter uma cidade mais justa, mais hospitaleira aonde a população goste de sua cidade. Vamos trabalhar diuturnamente para que possamos estabelecer políticas públicas voltadas para resolver os problemas nas comunidades”, disse o novo gestor.

