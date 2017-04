Tião Flores realiza desfile cívico para comemorar os 25 de anos de emancipação de Epitaciolândia

Alexandre Lima

A prefeitura municipal de Epitaciolândia, município localizado na fronteira do Acre, distante 240 quilômetros da capital, realizou um pequeno desfile na noite desta quinta-feira, dia 27, para comemorar o aniversário de 25 anos de emancipação política.

Apesar de ter antecipado um dia na programação devido o a paralização nacional prevista para esta sexta-feira, dia 28, o público se fez presente para ver o desfile que aconteceu no espaço de eventos no antigo aeroporto.

Tião Flores recebeu no palanque oficial, convidados ilustres como representantes da Polícia Militar do Acre, Bombeiros, Exercito Brasileiro, Vereadores, deputados e secretários municipais, além militares da cidade de Cobija, lado boliviano.

Mesmo com a mudança repentina do clima, o desfile que contou com a participação da Fanfarra da Escola Kairala José Kairala de Brasiléia, foi realizado com participação de várias escolas municipais que relembraram um pouco da história de Epitaciolândia.

“Estamos felizes… É um momento muito especial para mim e todos os epitaciolandenses que vieram aqui para comemorar esses 25 anos de emancipação política de Epitaciolândia, apesar da mudança na programação”, disse o gestor.

Tião flores destacou em suas falas, muitos dos projetos que estão por vir e dos que já estão sendo feito. Se mostrou ansioso pela chegada do verão amazônico para que muito possa ser feito tanto na zona rural, quanto na urbana.

“Estaremos trabalhando muito neste verão e vamos contar com o apoio do governo em diversas áreas. A exemplo, o Deracre está aqui realizando trabalhos de tapa-buracos nas vias principais e até mesmo na ponte José Augusto e revitalização da sinalização das principais vias da cidade”, finalizou.

