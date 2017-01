Tião Flores recebe Senador Gladson Cameli para futuras parcerias

O Prefeito Tião Flores acompanhado do seu vice Raimundão e equipe de Secretários, receberam nesta semana, a visita do Senador acreano Gladson Cameli (PP).

O senador visitou as prefeituras do Alto Acre para oferecer apoio aos novos gestores e falar da emendas de sua autoria dentre elas a construção do Anel viário que segundo o Senador já está em fase final de estudos e deverá ser empenhada nos próximos dias.

Cameli se colocou à disposição do prefeito Tião Flores, “Estamos com as portas do nosso gabinete sempre abertas em Brasília para atendê-los, faremos tudo que for possível para trazer investimentos para essa região por acreditar nessa gestão frisou o Senador”.

O Prefeito Tião Flores agradeceu a visita do Senador e falou das dificuldades em que os municípios se encontram nesses primeiros momentos, pediu a colaboração do mesmo na destinação de verbas para novos investimentos em Epitaciolândia.

Tião Flores e Gladson Cameli firmaram uma agenda prévia para a segunda quinzena de fevereiro em Brasília (DF), para discutirem projetos para esta região.

