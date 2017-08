Tião Flores se reúne com autoridades de segurança para discutir plano de segurança para Agro Fest 2017 em Epitaciolândia

Na manhã desta segunda-feira (7) autoridades municipais, representantes dos órgãos de segurança se reuniram com o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, em seu gabinete. O motivo da reunião foi para o planejamento da programação de todo o esquema de segurança durante o período da realização da 1º Agro Fest Feira de Agronegócios do alto Acre. Na ocasião estavam presentes Diretores do Departamento Trânsito, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Representante do Judiciário, Presidente da comissão Organizadora do evento e Conselho tutelar e Secretários Municipais..

Na Ocasião foi apresentada a programação prévia ás autoridades para que os mesmos possam traçar planos operacionais a fim de garantir total segurança em todo o evento que vai acontecer nos dias 31 de agosto a 03 de setembro no Parque Municipal de Eventos no antigo Aeroporto de Epitaciolândia. “Esta foi apenas um de muitas reuniões que vamos ter daqui pra frente, pois queremos que a festa transcorra dentro das normalidades e nós da prefeitura vamos dar total apoio mesmo se tratando de uma PPP (Parceria Público Privada), vamos garantir que tudo transcorra dentro do planejado. Destacou o Prefeito Tião Flores que espera cerca de 30 mil pessoas por noite na Agro Fest que tem seu ponto alto no dia 02 de setembro com a escolha da garota Agro Fest e show nacional com João Neto e Cristiano. Em breve programação completa do evento.