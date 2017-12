Tião Viana diz que erro de Lula foi ter sido o melhor presidente do Brasil e internautas rebatem

“É gravíssima transgressão e violência constitucional o que estão fazendo com Lula”, disse o governador

THALIS GUTIERRES, DA CONTILNET

O governador Tião Viana utilizou seu perfil no Facebook para prestar solidariedade ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, que é alvo de investigações da Operação Lava Jato e acusado de ter recebido imóveis como modo de propina para favorecer empresas como a Odebretch.

O ex-presidente que foi condenado em primeira instância e aguarda o julgamento da segunda, foi defendido pelo governador do Acre que postou as seguintes mensagens: “É gravíssima transgressão e violência constitucional o que estão fazendo com Lula. Erro de Lula: ter sido o maior presidente do Brasil e o que mais fez pelos humildes”, disse.

Os internautas acreanos, em sua maioria, não concordaram com as palavras do governador e resolveram rebater as informações. Entre muitas acusações, os acreanos lembraram Tião Viana das suspeitas a respeito do mandato de Lula e do resultado das investigações até o momento. Alguns resolveram até mesmo questionar o governador sobre a seriedade das palavras: “É piada?”

Uma das internautas, Avlis Dhayanne rebateu prontamente o governador dizendo: “Maior erro do Lula foi ter se candidatado, vencido as eleições e acabado com o Brasil. Já o nosso maior erro, foi votar nele”.

Por sua vez, Paulo Almeida fez questão de explicar que, apesar de ser um admirador de Tião Viana, afirma que o governador não deveria defender Lula e que pode acabar se prejudicando com isso.

“Governador Tião Viana, admiro muito seu trabalho, agora essa de você querer defender o Lula, tudo isso pra defender questões partidárias, quero lhe dizer que vai afundar junto”, afirmou.

