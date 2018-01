Tião Viana se irrita sobre dívida da Dom Porquito: “E daí, toda empresa no mundo deve”

Questionado se sua gestão não acompanha a administração da Dom Porquito, Tião Viana afirmou que o governo é apenas cotista e que as dívidas nada tem a ver com o Executivo.

Por Gina Menezes

O governador do Acre, Tião Viana (PT), reagiu de forma exasperada aos questionamentos da reportagem da Folha do Acre sobre o pedido de falência da empresa Dom Porquito, fruto de uma parceria público-privada e que contou com um aporte financeiro de R$ 30 milhões do governo do Acre, além de incentivos fiscais e outras benesses.

A reportagem da Folha do Acreentrevistou o governador Tião Viana (PT) na manhã desta sexta-feira (19) e ele reagiu de forma ríspida ao ser questionado sobre as dívidas da empresa Dom Porquito e sobre a necessidade do governo fiscalizar os investimentos feitos com recursos do contribuinte.

A respeito do pedido de falência da Dom Porquito, que possui uma dívida milionária com a empresa Pedra Norte, Tião afirmou que o assunto será discutido na Justiça e frisou que todas as empresas do mundo têm dívidas, inclusive as empresas geridas pelo capital privado, mas que contaram com generosos aportes do governo.

“Qual empresa do mundo não tem dívida? Me diga apenas uma empresa que não tem dívida? Essa da Pedra Norte vai ser discutida na Justiça que é o fórum legítimo”, disse o governador irritado.

Questionado se sua gestão não acompanha a administração da Dom Porquito, em cumprimento a Lei 11.079/2014, que fala sobre o governo compartilhar riscos e fiscalizar o destino dos investimentos públicos, Tião Viana afirmou que o governo é apenas cotista e que as dívidas nada tem a ver com o Executivo.

‘A Pedra Norte não é banco de fomento’, dispara Jarbas Soster sobre dívida da Dom Porquito

Por Gina Meneses

Não é banco de fomento

Responsável por ações judiciais de cobranças contra empresas público-privadas, como Peixes da Amazônia e Dom Porquito, sendo que esta última já foi feito até o pedido de falência, o empresário Jarbas Soster, diretor-presidente do grupo Pedra Norte, usou o Facebook para afirmar que levará as cobranças adiante e mandou um recado ao governo e empresários dos quais o Executivo foi uma espécie de avalista.

“A Pedra Norte não é banco de fomento”, disparou o empresário, deixando bem claro que a torneira foi fechada e que a empresa dele não tem como objetivo capital fixo e de giro para empreendimentos.

Simples

A verdade é que Jarbas Soster está correto. A empresa dele é privada, não tem recursos públicos investidos nela e não há porque ele dar dinheiro para o governo. Se pegou emprestado tem que devolver, obviamente. Se há uma dívida que seja paga como manda a lei.

Grave

Grave essa denúncia a respeito da saúde econômica da empresa Dom Porquito que acabou te ter o pedido de falência feito pela credora deles, a Pedra Norte. É o dinheiro dos acreanos que está investido lá e não se sabe onde tudo isso vai parar.

Cadê?

Como o governo investe tanto dinheiro em um negócio e não acompanha a saúde econômica do investimento? Cadê o conselho gestor desse negócio?

