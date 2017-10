Tio e sobrinho são mortos em menos de 24 horas no interior do Acre

O jovem identificado como Brian Cassiano, foi executado com vários tiros na noite de segunda-feira (30) numa rua nas proximidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Brian, era sobrinho de Carlos Cassiano, criminoso conhecido pelo apelido de “Mutante” morto em um confronto com policiais militares no domingo (29). Tio e sobrinho morreram em menos de 24 horas.

A morte do rapaz ainda é um mistério para a polícia, mas existe a suspeita de que tenha sido motivada pela guerra entre facções rivais que toma conta não só da capital como também dos municípios do interior. Um outo jovem que estava com Brian também foi baleado. Luciano Messias foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá.

Carlos “Mutante”, morto pela polícia com um tiro na cabeça, na noite de domingo, era um criminoso de alta periculosidade e estava foragido da Unidade Penitenciária Manoel Neri desde o dia 22 de julho. Ele era acusado de ter cometido inúmeros crimes. “Um indivíduo extremamente perigoso, frio e temido tanto dentro da facção como na sociedade. São inúmeros os crimes cometidos por ele”, informou o delegado Elton Futigami.

Por Marcos Dione

