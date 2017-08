Tio mata sobrinho a pauladas após ser ameaçado na Capital acreana

O servente de pedreiro identificado como Edson Conceição da Costa, 35 anos, foi morto a pauladas na tarde deste sábado (12) pelo próprio tio, cujo nome não foi divulgado pela polícia. O crime aconteceu em uma casa na Rua Cruzeiro do Sul, localizada no Polo Geraldo Mesquita, em Rio Branco.

Costa, teria ameaçado o tio com um terçado e morreu após ser agredido com uma pernamanca. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia criminal. O corpo da vítima foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado à sede da instituição.

O homem suspeito de matar o sobrinho fugiu do local e não foi encontrado pelos policiais. A Polícia Civil investiga o caso, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

