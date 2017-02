Tiroteio no Defesa Civil deixa dois feridos e um morto

João Vitor tentou escapar pela porta dos fundos

CLÉRISTON AMORIM

Noite de sexta-feira (24), segundo informações da polícia, três jovens estavam em uma casa localizada no Beco da Independência, bairro Defesa Civil, jantando quando dois homens chegaram. Um dos jovens estava na porta. Os acusados já foram atirando. Dois tiros acertaram a porta da casa.

As vítimas correram para dentro da casa e os acusados entraram atirando. Acertaram dois rapazes que estavam na casa. O terceiro, conhecido como “João Vitor”, teria tentado escapar pela porta de trás, mas levou um tiro no peito e morreu no local.

Os outros dois que estavam na casa foram socorridos pelo Samu e levados para o pronto socorro de Rio Branco. No local, ninguém quis passar mais informações para a polícia sobre o que teria acontecido. Os acusados fugiram do local e ninguém foi preso.

