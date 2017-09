Trabalhos na área rural de Brasiléia fica comprometido após ato de vandalismo

SECOM

Dando sequência ao cronograma de ações da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Agricultura, as equipes estão realizando a recuperação de diversos ramais da zona rural. Entretanto no último domingo, 10, membros da equipe constataram ato de vandalismo, danificando um trator Patrol.

Tentando prejudicar os trabalhos que a Prefeitura de Brasiléia está realizando, foi verificado a danificação do patrimônio público no quilômetro 84, comunidade Santa Luzia, por um dos membros da equipe que realiza os trabalhos de recuperação do ramal. Os vândalos perfuraram os dois pneus da Patrol do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que realiza o trabalho.

O objetivo de todos os servidores da Prefeitura de Brasiléia, da zona urbana e rural, é levar melhorias e qualidade para a população por meio da educação, saúde, infraestrutura, segurança e obras. Enquanto houver esses tipos atos, mais difícil será a conclusão dos trabalhos e os mais prejudicados serão os trabalhadores rurais com atraso dos serviços.

