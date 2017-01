TRE-AC fará recadastramento biométrico em seis municípios do interior do estado

A meta desse projeto é cadastrar os 83 mil eleitores que ainda não fizeram cadastramento biométrico nesses municípios

ASSESSORIA

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) fará o recadastramento biométrico de eleitores de seis municípios acreanos ao longo de 2017. Eleitores de Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Capixaba, Plácido de Castro, Brasiléia e Epitaciolândia passarão pelo recadastramento obrigatório, a partir do mês de março.

Cruzeiro do Sul, que possui o segundo maior colégio eleitoral do Estado, será o primeiro município a passar pela biometria este ano. O atendimento terá início no dia 6 de março, no Cartório Eleitoral, localizado na Avenida 25 de Agosto, nº 4661, bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. São 41 mil eleitores naquele município a serem recadastrados até setembro.

Na sequência, estão os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Acrelândia, Capixaba e Plácido de Castro.

A meta desse projeto é cadastrar os 83 mil eleitores que ainda não fizeram cadastramento biométrico nesses municípios, que desde 2015 passaram a atender com coleta de biometria.

Seis outros municípios do Acre já realizaram o processo de recadastramento, mediante a convocação obrigatória. São eles os municípios de Assis Brasil, Bujari, Senador Guiomard, Porto Acre, Xapuri e Rio Branco.

Atualmente, com seus 22 municípios, o Estado do Acre contabiliza 532 mil eleitores, dos quais 354 mil possuem identificação biométrica, o que representa aproximadamente 67% do total.

Ao final de 2017, já serão 12 municípios com o eleitorado integralmente cadastrado com biometria, o que levará a um significativo acréscimo a esse percentual.

Os demais municípios, independente de convocação, já realizam atendimento ordinário com o sistema biométrico, de modo que, no Estado do Acre, todos os novos eleitores cadastrados ou os que movimentam sua inscrição eleitoral já têm os dados biométricos registrados, sendo dispensados de comparecer ao recadastramento.

O cronograma de ação faz parte do Programa de Identificação Biométrica, elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O programa estipula metas e diretrizes para a revisão do eleitorado e atendimento ordinário do cidadão para coleta biométrica no ciclo de 2017 e 2018.

Confira o cronograma completo de revisão dos eleitores para 2017:

Comentários