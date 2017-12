TRE-AC lança campanha para cadastrar mesários voluntários

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) lançou nesta segunda-feira, 4, a campanha “seja um mesário voluntário”. Com esse propósito, disponibilizou em sua página na internet o “Portal do Mesário”, que tem por objetivo incentivar os cidadãos a se voluntariarem à prestação dos serviços eleitorais nas mesas receptoras de votos e outros relacionados às eleições. O portal pode ser acessado pelo seguinte link: http://www.tre-ac.jus.br/eleitor/portal-do-voluntario/mesario

A página apresenta um formulário eletrônico, destinado ao cadastramento, que pode ser preenchido por qualquer interessado. No mesmo ambiente, encontram-se, ainda, informações relacionadas às atribuições dos mesários, aos benefícios e outras orientações que visam facilitar o trabalho do voluntário no dia da eleição.

Além de contribuir para o processo eleitoral democrático, os mesários têm como benefícios a dispensa do serviço pelo dobro dos dias prestados à Justiça Eleitoral, vantagem de desempate em concursos públicos da Justiça Eleitoral e créditos em disciplinas de cursos em instituições de ensino superior, se conveniadas com os tribunais regionais eleitorais

Vale ressaltar que a inscrição não implicará, necessariamente, na convocação imediata para as eleições de 2018 do inscrito, podendo ocorrer na medida da necessidade a ser avaliada pelos juízes eleitorais.

