Três frentes de serviços e mais 120 km de ramais sendo recuperados ao mesmo tempo

120 km de ramais: A Prefeitura de Epitaciolândia montou três frentes de serviços para recuperar cerca de 120 quilômetros de ramais, centenas de produtores rurais, extrativistas e pecuaristas vão sair do isolamento principalmente no período invernoso, ramais que a mais de 15 anos não passava por nenhum tipo de melhorias agora estão sendo reabertos e recuperados para garantir tráfego de inverno a verão.

Ramal dos Pereiras: O Ramal dos Pereiras que a tempos não era beneficiado com melhorias está em fase de conclusão, já o ramal do Chora Menino passando pelo ramal do Porto Rico indo até a sede da associação, nesta localidade está sendo feito primeiramente os serviços de limpeza e remoção de entulhos e logo em seguida será feito todo o trabalho de terraplanagem e abertura de valas para escoar águas de chuva e será ainda colocada piçarra em pontos considerados críticos no inverno.

Chora Menino: O Prefeito Tião Flores esteve com os Vereadores Kaki e Messias Lopes juntamente com o Deputado Estadual Manoel Moraes nesta sexta dia 04, na comunidade participando de uma reunião, ocasião em que reafirmou seu compromisso de fazer as benfeitorias em todo o ramal Chora Menino na área pertencente ao Município de Epitaciolândia. “estamos aqui para reafirmar nosso compromisso com Sr. Reinaldo presidente da Associação do Chora Menino, vamos recuperar todo o percurso do ramal que está dentro do município a fim da garantir melhores condições para o escoamento da produção e também o transporte escolar” concluiu o Prefeito Tião Flores.

Rubicon: Outra frente de serviço está sendo executada no Ramal do Rubicom, esta localidade já faz mais de 15 anos que não recebe nenhum tipo de beneficio, por se tratar de um local de difícil acesso as gestões anteriores nunca deram maior atenção para a comunidade, porem o Prefeito Tião Flores assumiu esse compromisso ainda em tempos de campanha e agora está recuperando cerca de 52 km de ramais que vai garantir acesso para mais de 20 associações que ficam no perímetro do Rubicom e Seringal Porvir.

Acompanhando de perto: O vice Prefeito Raimundão que tem acompanhado diariamente os serviços de recuperação dos ramais destacou a importância de aproveitar no máximo o verão amazônico para beneficiar o maior numero de produtores rurais através de melhorias nas estradas vicinais de Epitaciolândia. “O que todo produtor sonha é ter um ramal que lhe dê condições de escoar sua produção e, além disso, poder levar seus filhos na escola, e é isso que nossa gestão está fazendo, recuperando ramais e oferecendo condições de trafegabilidade para eles possam vir para a cidade vender seus produtos e garantir o sustendo de suas famílias, enfatizou Raimundão Vice Prefeito.

Um sonho realizado: Para o Sr. Ormarildo Melo morador do Ramal do Rubicom é motivo de muita alegria, pois desde que foi feito o ramal a mais de 15 anos nunca tiveram uma atenção como estão tendo agora. “Estamos muito contentes, pois o Prefeito Tião Flores prometeu e está honrando esse compromisso, e a recuperação deste ramal significa melhores condições de vida para todos nós moradores dessa Região”. Conclui o morador.

