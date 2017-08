Três ônibus escolares são destruídos em incêndio criminoso em Porto Acre

Os atentados criminosos continuam no interior. Na madrugada desta terça-feira (8), três dos cinco ônibus do transporte escolar, que estavam estacionados na garagem da prefeitura do município de Porto Acre, foram totalmente destruídos em um incêndio, que ao que tudo indica pode ter sido criminoso. Até o momento nenhum suspeito foi localizado ou preso.

Vale ressaltar, que naquela cidade não existe brigada de incêndio, e os policiais militares que se deslocaram ao local, diante da gravidade da situação, optaram por auxiliar retirando os outros veículos da garagem, para que também não fossem atingidos pelas chamas. Centenas de estudantes da zona rural, ficaram impossibilitados de irem à escola.

