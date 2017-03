Três pessoas são assassinadas nesta Quarta-feira de Cinzas em Rio Branco

O mês de março já inicia com o registro de três homicídios só na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

Cleideanderson da Costa Oliveira, 22 anos, foi assassinado com pelo menos seis tiros. O crime foi nas primeira horas desta quarta-feira (1), ele estava na frente de um bar no bairro Esperança quando dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários tiros contra o jovem que ainda foi levado ao Pronto Socorro, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

Francisco Queiroz, 31 anos, foi encontrado morto atrás da Associação dos Moradores do bairro Mocinha Magalhães, onde funciona um ponto de venda e consumo de drogas. No corpo do homem foram constatadas várias perfurações por arma de fogo, inclusive na cabeça, o que caracteriza mais uma execução. Nos últimos dois casos ninguém chegou a ser preso, e a Polícia Civil investiga os crimes.

O último assassinato foi registrado no início da tarde na Travessa Ceará, no bairro Sobral. De acordo com informações da polícia, um adolescente que não teve a identidade revelada foi morto com cerca de 4 tiros.

Ainda de acordo com policiais, uma dupla teria chegado em uma motocicleta e atirado contra a vítima, que morreu no local do crime.

