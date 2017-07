Tribunal de Justiça do Acre vai realizar Edição do Projeto Cidadão em Brasiléia

Objetivo da atual gestão é levar os melhores serviços a quem mais precisa, e ampliar o acesso dos cidadãos à Justiça.

O Tribunal de Justiça do Acre e a Prefeitura de Brasiléia firmaram entendimentos para realização das atividades do Projeto Cidadão no município. A data provável é 15 de setembro, na Reserva Extrativista Chico Mendes.

A reunião que ratificou a parceria foi conduzida pela desembargadora-presidente Denise Bonfim, e teve as presenças da desembargadora Waldirene Cordeiro, corregedora geral da Justiça; do juiz-auxiliar da Presidência, Lois Arruda; da diretora de Gestão Estratégica, Socorro Machado; da coordenadora do Projeto, Maria Lenice; da deputada estadual, Leila Galvão; e da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem.

“Queremos levar os melhores serviços a quem mais precisa, e está mais longe. No caso, a ideia é ampliar o acesso da população ao Judiciário, com verdadeiras ações de cidadania”, assinalou a presidente do TJAC.

Com o Projeto, o Tribunal de Justiça, além de conhecer de perto a realidade de comunidades em situação de vulnerabilidade social, verifica quais os principais anseios dos moradores e trabalha para a resolutividade das demandas com ajuda dos órgãos/instituições parceiras.

A desembargadora Waldirene Cordeiro considerou que é preciso planejar e definir a questão logística, para que se obtenham os melhores resultados. “O local precisa oferecer sinal de Internet e energia estável, pois a ideia é que a comunidade já obtenha os seus documentos na hora. Daremos todo apoio necessário, incluindo a atuação dos cartórios”, explicou.