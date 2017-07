Trio assaltam garagem municipal de Brasiléia e levam a pior após capotar carro no lado boliviano

Alexandre Lima

Um assalto praticado por volta das 01h00 da madrugada desta quinta-feira, dia 20, poderia ter sido um grande plano, caso não fosse o azar que caiu sobre o trio que acabaram preso após assaltarem a garagem municipal de Brasiléia, município distante 240km da capital acreana.

Segundo foi apurado, o vigia (nome não divulgado por medo de represália), foi surpreendido pelo trio que estavam armados e anunciaram o assalto. Ismael Ferreira Liverato da Silva (20), Tarciso Junior da Silva Vireza (19) e Edivaldo da Silva Brito (18), já tinham em mente, levar pick-ups do pátio.

Após amarrar com fio e bater no vigia, pegaram as chaves que estavam no escritório e saíram testando, até ligar um VW/Gol, placas MZY 2087, que foi emprestado pelo estado e estava à disposição do Município, além da moto e do celular do funcionário que conseguiu se soltar e pediu ajuda.

Infelizmente, ainda não foi localizado a moto e o celular do vigia, mas, durante a fuga quando foram para o lado boliviano de Cobija, capital de Pando/Bolívia, trafegavam em alta velocidade pelas ruas e foram vistos pela polícia boliviana.

Ao trafegarem pelo centro de Cobija em alta velocidade, não conseguiram realizar uma curva fazendo o carro capotar e foram presos e levados para uma cela da FELCC. Com eles, ainda foi localizado uma arma que foi apreendida.

Em tempo, este não seria o primeiro assalto na Garagem Municipal, sendo ao menos um registrado nas últimas duas gestões. Segundo o vice-prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado, todas as medidas de segurança serão tomadas.

O trio preso no lado boliviano, irão responder por direção perigosa e porte de arma de fogo ilegal, crimes passiveis de prisão imediata e serão conduzidos ao presídio de Villa Bush, onde irão esperar para serem julgados.

