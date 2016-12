Trio ligado ao ‘Bonde dos 13’ planejava emboscar policiais antes do júri

Alexandre Lima

O Fórum do juízo da Comarca de Brasiléia, localizada na fronteira do Acre, iniciou durante a manhã desta quarta-feira, dia 9, o julgamento de três indivíduos acusados de matar a tiros, o jovem Lucas da Silva de Souza, de 17 anos, no início de maio passado.

Cerca de 15 dias depois, Felismom Lima, Samuel Silva, o Pé de Pato, foram presos em flagrante em Rio Branco na noite desta sexta-feira (20), após praticarem mais um assalto e trocar tiros com a Polícia Militar. Francisco dos Santos Coimbra, ou simplesmente, ‘Rico’, já havia sido preso na capital e é considerado de alta periculosidade, além de um dos ‘chefes’ da facção.

Com os três, foram localizados uma barra de ferro e uma chave de algema. Os policiais encontraram os instrumentos momentos antes de embarcar com o trio rumo à Brasiléia, onde estão sendo julgados.

A ação do trio deixou o magistrado revoltado, onde pretende buscar informações para descobrir como foi que o ferro e a chave chegou dentro do presídio e nas mãos dos acusados.

O julgamento tem previsão de término a partir das 20h00, podendo chegar até às 22h00.

Mais informações a qualquer momento.

