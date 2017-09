Tudo pronto para o 13º Festival de Praia de Assis Brasil

Por Jerry Correia

A Associação Comercial de Assis Brasil está resgatando o mais tradicional evento da cidade, o Festival de Praia Trinacional. O evento vai acontecer este final de semana, depois de quatro anos sem ser realizado.

O presidente da Associação, Jesus Pilique, disse que o evento tem tudo pra ser um sucesso e voltar ao cenário regional.

“Estamos resgatando o maior evento popular de Assis Brasil. Essa festa movimenta a cidade e aquece a economia local, além de oportunizar lazer e diversão pra nossa gente. Estamos nos empenhando ao máximo para garantir a segurança, boa alimentação e muita música animada a todos que participarem”, disse Pilique.

O evento está sendo realizado pela Associação Comercial e tem o apoio do Governo do Estado, Sebrae, Prefeitura, Banco do Brasil, Caixa, Basa, Deputado Jenilson Leite, Deputada Leila Galvão e Senador Petecão.

A festa na praia começa nesta sexta-feira e vai até domingo. Entre as atrações haverá a escolha da garota verão 2017, festival gastronômico e a atração musical internacional, Banda Rio Claro, de Lima no Peru.

