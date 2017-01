Turismo está entre os serviços que despencou em todo o estado do Acre

RIO BRANCO – Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) o turismo no Acre foi um dos serviços que despencou este mês e no acumulado de um ano. A redução chega a -2,9% nos serviços. Os dados foram divulgados ontem (11) e são de livre acesso.

Até novembro de 2016 a queda no volume de serviços nessa categoria teve baixa expressiva. Em setembro, em pleno verão amazônico, a taxa chegou a cair 6,1%. Neste mesmo período, o ac24horas através de reportagem especial, mostrou que um dos potenciais econômicos na área, o turismo ecológico, praticava preços astronômicos.

Os valores, segundo um consultor da área, afastam os turistas. Embora no Brasil o ecoturismo venha ganhando mais atenção do que o turismo comum, os roteiros acreanos – mesmo tendo como atrativo a história de Chico Mendes – estão longe da lista Top de locais mais procurados, principalmente pelos estrangeiros.

Um pacote em pousadas ecológicas do Acre pode custar cerca de R$ 355. Segundo uma empresa especializada em viagens, com o pagamento de um pacote de R$ 335 em uma Pousada Ecológica no Acre, o cliente pagaria uma hospedagem em hotéis de 4 estrelas no nordeste e sudeste brasileiro.

O OUTRO LADO:

A reportagem procurou a secretária de turismo no Acre, Raquel Moreira, para falar sobre o assunto, foi informada de que ela participa da equipe do governo que foi aos Estados Unidos aprimorar o Inglês.

