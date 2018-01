Um dos menores que participou da decapitação de Débora confessa crime e se entrega à polícia

“A família está em estado de choque com o ocorrido, e com medo dele ser assassinado pela facção rival”

Um dos menores que participou do assassinato da jovem Débora Bessa, de 19 anos, se entregou na noite desta sexta-feira (27) na Delegacia do Menor (Deam), informou um de seus advogados à ContilNet.

Acompanhado de dois advogados e do tenente-coronel da Polícia Militar, Paulo Fernandes, o menor confessou ter sido um dos autores do crime. Fernandes foi pessoalmente em uma viatura da PM recolher o menor em um local indicado por ele.

“Pedimos ajuda do tenente-coronel por se tratar de um caso muito delicado, que envolve um menor que pode ser morto a qualquer momento, caso fique em sua casa, ou nas ruas”, disse um dos advogados.

De acordo ainda com o advogados, o pai do menor pediu para ele se entregar à policia. “Esse jovem, que é de uma família muito humilde, veio de Cruzeiro do Sul. O pai é pedreiro e vive aqui na Capital com grande dificuldade. A família está em estado de choque com o ocorrido e com medo dele ser assassinado pela facção rival”, disse.

Um vídeo em que a jovem Débora Bessa aparece sendo brutalmente assassinada a golpes de terçado e foi divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (26). A gravação macabra já estava em poder da polícia há mais de uma semana.

