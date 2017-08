Um é morto e outros sete são presos durante ação do BOPE na capital do Acre

Um homem identificado como Francisco Alysson da Silva Melo, 22 anos, mais conhecido pelo apelidos de “Guará” foi morto no início da tarde deste domingo (20), durante uma abordagem policial no Beco da Laranja, aos fundos da Associação de Moradores do Bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Outras sete pessoas foram presa e conduzidas à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) fazia patrulhamento na região, quando os policiais avistaram um grupo em atitude suspeita. No momento da abordagem, os suspeitos teriam reagido e efetuado tiros contra a guarnição, que reagiu dando início a um intenso confronto. Alisson foi baleado e morreu antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com os demais, que ainda tentaram fugir pela vegetação, foram apreendidas duas armas de fogo. O corpo do suspeito morto, foi recolhido por peritos do Instituto Médico Legal (IML) e levado à sede da instituição. O caso agora segue sob responsabilidade da Polícia Civil

