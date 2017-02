Um morre e outro fica ferido em tentativa de execução em Cruzeiro do Sul

Nas primeiras horas da noite desta sexta-feira,10, um jovem de 22 anos foi morto com tiro na cabeça e um adolescente de 15 anos, ferido no pescoço em mais uma tentativa de execução registrada no município de Cruzeiro do Sul. O crime teria sido cometido por uma dupla em uma motocicleta, no bairro do Mutirão do Cruzeirão.

A vítima fatal, Manassés Coelho Sales, de 22 anos, usuário de drogas, morador do Conjunto Habitacional Formoso, teve morte instantânea, o menor foi socorrido por uma unidade médica do SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá, onde passa bem.

Segundo relatos do sobrevivente, ele e o amigo se dirigiam a pé por uma rua do bairro, com destino a casa de outro colega, quando foram surpreendidos pelos disparos efetuados por dois homens em uma motocicleta, possivelmente uma Yamarra Lander.

Os criminosos teriam descido da moto e atirado contra as vítimas.

Homens do COI realizaram buscas pelas imediações em tentativa de capturar os suspeitos, ninguém foi preso.

Segundo o que contou pai da vítima fatal, seu Luiz Gomes Sales, de 51 anos, o filho era usuário de drogas há pelo menos dois anos e possivelmente tinha dívidas com traficantes ou envolvimento com facções criminosas.

No município de Cruzeiro do Sul, a população mantém assustada com o crescimento da violência urbana, principalmente, devido a guerra entre grupos criminosos rivais. Num período de dois meses, três pessoas já foram assassinadas e pelo menos quatro ficaram feridas em tiroteios.

Fonte: juruaonline

