União Bandeirante confirma vaga na final do futsal de Brasiléia

Da redação, com Marcus José

O disputado Campeonato Brasileense de Futsal 2017, dividido em cinco categorias, está chegando ao final. Após meses de competição chegando a reunir cerca de 800 atletas, vem definindo seus finalistas em jogos que lotam o ginásio Eduardo Lopes.

Neste final de semana, os times Jaraguá e União Bandeirantes, realizaram um grande jogo, muito disputado nos lances e gols de ambas as partes. Depois de dois tampos acirrados, o primeiro time garantiu a vaga na final.

União Bandeirantes, que foi tido como uma espécie de ‘zebra’ no campeonato, por ter jogadores com idade acima do normal para a categoria, veio crescendo até garantir mais uma vez, a disputa pelo campeonato de 2017.

Segundo Elenilson, jogador do União Bandeirantes, comentou que estiveram jogando pela vitória, enquanto o Jaraguá dependia apenas de um empate. Mesmo diante de falhas durante todo o campeonato ao ponto de trocar de quatro goleiros, conseguiram reforço de atletas da Capital e chegar aonde favoritos não tiveram sorte.

Durante esta semana, os times Praia e Ressaca estarão disputando a última vaga. A disputa final promete muitas emoções que o ginásio de Brasiléia será pequeno para comportar tanta pessoas que irão torcer pelo seu time.

