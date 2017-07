União Bandeirantes irá enfrentar Ressaca F.C. na grande final neste final de semana

Sete categorias estarão disputando o campeonato brasileense de 2017

Da redação, com Marcus José

O campeonato brasileense de futsal, edição 2017, está chegando nas grandes decisões. Neste final de semana, nos dias de sexta-feira (28) e sábado (29), os times das 57 equipes que disputaram o campeonato, foi dividido em sete categorias entre elas sub-17, 2° e 1° Divisão, masculino e feminino, além de Máster, irão conhecer os campeões.

A Prefeitura Municipal, através da secretaria de Esportes, espera um grande volume de torcedores que irão lotar o Ginásio Eduardo Lopes. O primeiro finalista, União Bandeirantes, já sabe que irá enfrentar o Ressaca F. C., que disputou e ganhou a última vaga com o Praia Clube, onde promete uma grande final na categoria principal.

As categorias sub-17, 2° Divisão, no masculino e feminino, estarão se reversando na sexta e sábado. Todos os técnicos que chegaram na final, sabem da responsabilidade que tem sob os pés de seus jogadores, mas acreditam que poderão levar um grande espetáculo aos torcedores de seus times.

Durante o campeonato, uma das grande incentivadoras do esporte no Município, a prefeita Fernanda Hassem, se fez presente no ginásio assistindo jogos junto com o público, como também a deputada Leila Galvão, secretários, vereadores e convidados.

Veja as reportagens abaixo com Marcus José e melhores momentos da semifinal que ocorreu nesta terça-feira, dia 25.

