União repassará R$ 28 milhões às prefeituras do Estado do Acre

No próximo dia 30 de dezembro, ccom dois dias de antecipação, o Governo Federal deverá repassar, aos municípios acreanos, a quantia de R$ 28 milhões, fruto da multa da repatriação de recursos que estavam no exterior, sem declaração. Esses recursos serão enviados juntamente com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), as prefeituras acreanas receberão exatamente R$ 28.041.600,90, sendo que a maior parte ficará em Rio Branco (R$ 16.071.379,85), seguida por Cruzeiro do Sul (R$ 1.408.261,28).

Na sequencia, cidades como Sena Madureira e Tarauacá receberão, cada uma, R$ 905.310,83. Na outra ponta, o município de Jordão (R$ 301.770,28) e Santa Rosa do Purus (R$ 301.770,29) são os que menos receberão.

