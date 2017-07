Unidade de Saúde do Bairro liberdade realiza Palestra sobre o Sal consciente para Hipertensos

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia e Secretária de Saúde, através da Unidade de Saúde João Alves da Silva no Bairro Liberdade, realizou nesta quinta-feira (06), palestra com pessoas Hipertensas que recebem acompanhamento na referida Unidade. O Objetivo da palestra foi falar sobre a vida saudável para hipertensos em relação ao consumo do sal consciente, que é uma mistura com ervas que fazem bem para a saúde.

A Coordenadora da Unidade de Saúde Enfermeira Raí Meireles falou da palestra: “Essa palestra é um incentivo para pessoas que são hipertensos para consumo de sal consciente, pois sabemos que hoje em dia ninguém consegue se alimentar bem com uma comida sem o sal, e então iremos agregar ervas nesse sal, como por exemplo, cada erva tem um efeito, como o orégano combate a diabete, é fonte de vitamina A, alecrim equilibra Pressão Arterial e é diurético, controlam dores reumáticas e tosses, Loro ajuda na digestão, e o paciente pode agregar outras ervas como a cebola de cabeça e palha seca, coentro seco e com isso é um sabor a mais para o hipertenso e suas famílias e ao mesmo tempo cuidando da saúde”.

A Dona Luzia Lopes já está usando o sal com orientação e ajuda da Equipe da Unidade e destacou que sua alimentação tem mais sabor: “É muito importante esse sal, pois já estou usando ele na comida e estou com três dias me dando muito bem, pois é ruim comer uma comida sem gosto e não sentir o sabor do sal e esse sal eu posso por na salada, no arroz, no feijão, isso além do tempero que tem que deixa um cheiro maravilhoso na comida e assim, continuo levando uma vida saudável mesmo sendo hipertensa”.

Comentários