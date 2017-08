Urgente: Carro parte ao meio após colisão com carreta na BR-364

Na tarde desta segunda-feira (28) um grave acidente foi registrado na BR-364, após o município de Candeias do Jamari.

De acordo com as primeiras informações colhidas com a equipe de reportagem, uma carreta e um veículo modelo Fiat Fiorino acabaram colidindo. Nisso, o condutor do veículo Fiat Fiorino acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada juntamente com a equipe da Perícia Técnica da capital. Ainda de acordo com as informações, o veículo se partiu ao meio. Mais informações a qualquer momento.

Fonte: newsrondonia

Comentários